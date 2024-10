Sob Tarcísio, mortes pelas polícias crescem 157% entre 2022 e 2024

Toledo destacou que o ano de 2024 já registra mais mortes pelas forças policiais no Estado do que em 2023, ambos sob a gestão Tarcísio.

A gente vê mudança, uma inversão: 2023 já teve mais mortos pela polícia do que em 2022, e 2024 (nem fechou o ano ainda) já tem muito mais mortos pela polícia do que houve em 2023 --que já tinha crescido.





As forças policiais no Estado de São Paulo já mataram 590 pessoas esse ano, segundo esses dados até setembro, contra 400 em 2023 . Já são 190 a mais.

Toledo ressaltou que a PM é a força policial que mais mata em São Paulo.

Se a gente pegar os dados de 2024 até agora, de janeiro até setembro, 92% dos mortos pela polícia foram mortos pela Polícia Militar.

Segundo o colunista, as mortes por policiais militares em serviço cresceram 80% em 2024.