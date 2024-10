Sakamoto: Nunes dá cruzado de direita com gosto em Bolsonaro

Os elogios à participação de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em sua campanha à reeleição para a Prefeitura de São Paulo soaram como um golpe certeiro de Ricardo Nunes (MDB) em Jair Bolsonaro (PL), afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (22).

Ontem, Nunes exaltou o engajamento do governador de São Paulo, chamando-o de "grande amigo e irmão" e de "capitão". A postura do candidato do MDB contrasta com o tímido apoio de Bolsonaro, que não participou de forma tão ativa da campanha de Nunes e até fez alguns acenos a Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno.