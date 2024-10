Erros de Bolsonaro levam governo a tentar capitalizar vitórias do centrão

Erros de Jair Bolsonaro no apoio a candidatos com alta rejeição estão levando o governo Lula a tentar capitalizar vitórias do centrão. Essa é a avaliação de caciques políticos e fontes do próprio governo com as quais a coluna conversou.

Para uma fonte da articulação política do governo, com exceção de São Paulo, os candidatos apoiados por Bolsonaro devem ser derrotados em praticamente todas as capitais onde disputam segundo turno por candidatos do chamado "centro democrático".

Isso inclui cidades como Belo Horizonte, Belém, Cuiabá, Curitiba e João Pessoa. Na capital da Paraíba, por exemplo, Cícero Lucena (PP) enfrenta o médico e ex-ministro Marcelo Queiroga (PL), considerado o símbolo do negacionismo bolsonarista na época da pandemia da covid-19.