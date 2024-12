Em meio ao debate e à disputa pública em torno dos cortes do ajuste fiscal, a Marinha publicou um vídeo em que ironiza quem considera "privilégios" os benefícios trabalhistas recebidos por seus integrantes.

Interpretado como uma indireta ao governo federal e à sua equipe econômica por terem incluído as Forças Armadas nos cortes propostos, o vídeo foi alvo de críticas e virou memes.

Para Josias de Souza, o vídeo —publicado sob pretexto do Dia do Marinheiro, que será comemorado daqui 11 dias— erra a mão.

Segundo ele, a crítica "escamoteada" ao governo é absurda, uma vez que os cortes impostos ao Brasil civil afetam do salário mínimo aos programas de socorro assistencial. Para Josias, trata-se de um inusitado comercial com ofensa aos patrocinadores -no caso, os pagadores de impostos.

Leonardo Sakamoto observa que o tom da peça dá a entender que só a Marinha trabalha e que o resto do Brasil se diverte na praia -absurdo facilmente desmentido pela realidade.

Sakamoto afirma que o episódio é uma boa oportunidade para ajudar a repensar o papel institucional das Forças Armadas. E também um bom momento para "promover mudanças legislativas para garantir que militares fardados fiquem na caserna, deixando a política para civis, e não discutir anistia a golpistas".

Já Raquel Landim informa que o vídeo teve aval da alta cúpula da Marinha, incluindo o comandante Marcos Sampaio Olsen. Segundo a colunista, a peça já vinha sendo planejada, em comemoração ao Dia do Marinheiro, mas foi ajustada para reagir à inclusão dos militares no pacote de ajuste fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

