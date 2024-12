Vídeo da Marinha teve aval da cúpula e é recado de militares à sociedade

Fontes militares negam que tenham utilizado de propósito um sósia de Haddad e dizem que a peça foi feita internamente pela equipe de comunicação da Marinha com um custo baixo. Em um trecho do vídeo, aparece um soldado muito parecido com o ministro da Fazenda. A legenda do vídeo quando ele surge na tela é "vocês terão que se acostumar".

Vídeo da Marinha tem sido visto como reação ao pacote de ajuste fiscal do governo Lula Imagem: Reprodução

Também afirmam que o objetivo não foi simbolizar jovens marinheiros e civis, mas a Marinha trabalhando enquanto a sociedade descansa.

Haddad incluiu idade mínima de 55 anos para aposentadoria dos militares no ajuste fiscal, além de outras medidas, como o fim da morte ficta e da transferência de cotas de aposentadoria entre as filhas beneficiadas.

Não há acordo, porém, sobre o período de transição para que a idade mínima seja implementada. No sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

O lançamento da peça do Dia do Marinheiro ocorreu também no domingo numa cerimônia simbólica, na praça dos Três Poderes durante a troca da bandeira. A peça é também a primeira do novo canal da Marinha no Tik Tok.