Mancha de fogo com mais de 500 km de extensão toma conta da Amazônia O sul da Amazônia está enfrentando, nesta quarta-feira, uma grande intensidade do fogo. Um mapa de concentração de monóxido de carbono feito às 11 horas mostra uma região gigante pegando fogo em áreas da Bolívia e nos estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. "O sul da Amazônia está pegando fogo, literalmente", diz o meteorologista Humberto Barbosa, coordenador do Lapis (Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite) da Ufal (Universidade Federal de Alagoas). Veja o texto completo de Carlos Madeiro