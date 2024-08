Jornalistas da TV Brasil anunciam que vão cruzar os braços e ameaçam greve

"Esse plano não apenas rebaixa a carreira dos jornalistas da EBC, em relação a outras de nível superior, como abre um precedente perigoso para que a jornada específica de jornalistas do setor privado também seja atacada, com a ideia de salário-hora", afirmou Pedro Rafael Vilela, coordenador-geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal.

Procurada pela coluna, a Presidência da EBC afirmou, que ainda não foi notificada oficialmente sobre a paralisação.

Em nota, a empresa afirmou que o novo Plano de Carreiras e Remunerações foi aprovado pelo seu Conselho de Administração, na última sexta (23), e será analisado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) e pela Secretaria de Coordenação de Governanças das Empresas Estatais do Ministério da Gestão.

"O principal objetivo do novo PCR é corrigir assimetrias e permitir uma ascensão mais eficiente na carreira", afirma a EBC. "A empresa apresentou proposta de diminuição do número de níveis da tabela de progressão, bem como de aumento do salário-base das carreiras, além de atualizações nos descritivos de algumas atividades."

A nota defende que a proposta foi construída em diálogo com as entidades representativas dos empregados, mas que "estão mantidas as tratativas" junto a essas entidades.

O governo Lula vem enfrentando greves e paralisações de servidores públicos por aumentos na remuneração, plano de carreira e melhores condições de trabalho. Professores de universidades federais, profissionais do Ibama e do ICMBio, auditores fiscais do trabalho, entre outras, são algumas das categorias. Defendem que membros de instituições como a Polícia Rodoviária Federal foram prontamente beneficiados apesar de terem ajudado a gestão anterior a agir contra a democracia.