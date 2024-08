Pegadas de mesma espécie de dinossauros são encontradas no Brasil e África

"Determinamos que, em termos de idade, essas pegadas eram semelhantes", disse Jacobs. "Em seus contextos geológicos e de placas tectônicas, elas também eram semelhantes. Em termos de formas, elas são quase idênticas", explicou.

As pegadas, impressas na lama e no lodo ao longo de rios e lagos antigos, foram encontradas a mais de 6.000 quilômetros de distância umas das outras. "Os dinossauros fizeram os rastros há 120 milhões de anos em um único supercontinente conhecido como Gondwana - que se separou da massa de terra maior de Pangea", disse Jacobs.

"Uma das conexões geológicas mais jovens e mais estreitas entre a África e a América do Sul foi o cotovelo do nordeste do Brasil aninhado contra o que hoje é a costa de Camarões ao longo do Golfo da Guiné", explicou Jacobs. "Os dois continentes eram contínuos ao longo desse trecho estreito, de modo que os animais de ambos os lados dessa conexão poderiam se mover através dela."

A maioria dos fósseis de dinossauros foi criada por dinossauros terópodes de três dedos. Alguns também foram provavelmente criados por saurópodes ou ornitísquios, disse Diana Vineyard, coautora do estudo.

Fizeram ainda parte do estudo os pesquisadores Lawrence J. Flynn, do Departamento de Biologia Evolutiva Humana da Universidade de Harvard, Christopher R. Scotese, do Departamento de Ciências da Terra e Planetárias da Universidade Northwestern, e Ismar de Souza Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Centro de Geociências.

O estudo foi publicado pelo New Mexico Museum of Natural History & Science em homenagem ao falecido paleontólogo Martin Lockley, que dedicou grande parte de sua carreira ao estudo de rastros e pegadas de dinossauros.