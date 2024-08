Malafaia e o último ato de vexame de um extremista evangélico

O homem contrariado por ter sido incapaz de ajudar a reeleger Bolsonaro, apesar de todos os esforços, influência e presença em todos os atos, motociatas e comícios. Apesar de todas as orações e profecias.

O homem que viu a derrota de seu pupilo político, Sóstenes Cavalcante, ao propor um projeto de lei esdrúxulo, o "PL do Estupro", vastamente rechaçado pela sociedade.

Arrisco dizer que a manifestação convocada por Malafaia está fadada ao fracasso, por uma razão: é a primeira vez que temos uma convocação pública, direta, contra um ministro da Suprema Corte. É uma convocação de ataque, de ódio direto, ainda que mascarada de "defesa da democracia".

É um cálculo de leitura feito por Malafaia, de que, no ambiente político radicalizado no qual o Brasil foi empurrado pela extrema direita, as pessoas vão deliberadamente aderir à derrubada de um ministro do STF, pura e simplesmente porque Malafaia assim o quer.

Mas, mesmo em ambientes radicalizados, nem todo mundo está radicalizado a tal ponto. As pessoas podem radicalizar em palavras e atos em contextos nos quais elas já estão inseridas. Quando, já no ato, e provocada, a multidão (co)responde às hostilidades e aos ataques.

Isto é muito diferente de as pessoas saírem de casa tendo como objetivo principal, como meta, pedir que um ministro do STF caia. O ministro do Supremo não é o presidente da República.