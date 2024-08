Justiça entende que Leo Dias acusou modelo sem provas e condena jornalista

O jornalista Leo Dias foi condenado pela Justiça paulista a pagar uma indenização de R$ 10 mil ao modelo Lucas Castellani (nome artístico de Lucas Batista de Oliveira).

Em 2021, Castellani foi alvo de uma reportagem na qual o jornalista dizia que ele teria feito ameaças à própria irmã.

"Ele tocou o terror na irmã dele e ela ficou com medo!", escreveu Leo Dias no portal Metrópoles, também condenado no processo. "Até sequestro e morte ele disse a ela (a irmã) que poderia acontecer".