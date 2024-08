Renúncia por ameaças e 'desrenúncia': quem é o prefeito morto no RN O assassinato do prefeito Marcelo Oliveira e do seu pai, Sandi Alves de Oliveira, nesta terça-feira (27) em João Dias (RN), foi o ápice de uma história de ameaças e violência que começa ainda na eleição de 2020, quando a sua candidata a vice, Damária Jácome, teve prisão decretada por suspeita de integrar uma milícia privada fortemente armada. Marcelo iniciou o mandato sofrendo ameaças e, em julho de 2021, ainda no seu primeiro ano de gestão, renunciou ao cargo. Um ano e um mês depois, recuperou a chefia do executivo municipal graças a uma decisão judicial. Veja o texto completo de Carlos Madeiro