Renúncia por ameaças e 'desrenúncia': quem é o prefeito morto no RN

No dia 24 do mês seguinte, Marcelo foi vítima de tentativa de homicídio, juntamente com seu pai e um irmão. Segundo a polícia, "os executores do delito são ligados à família Jácome".

Em dezembro, após o avançar das investigações, a justiça decretou a prisão de Samária e do pai, que fugiram.

"No caso concreto, de acordo com as investigações, os requeridos praticam condutas criminosas habitualmente no afã, inicialmente, de chegar ao poder e, alcançado tal objetivo, continuam a delinquir a fim de permanecerem no comando, respectivamente, do executivo e do legislativo do município de João Dias/RN."

Laete morreu em maio deste ano, e Damária passou a cumprir medidas cautelares. Ela é candidata à Prefeitura de João Dias pelo Republicanos.

A coluna mandou mensagem na conta do Instagram dela, pedindo para conversar sobre o caso, mas não obteve resposta. Até as 18h, ela também não se pronunciou sobre o assassinato do prefeito.