Fator Marçal e vista grossa de big techs desafiam Justiça Eleitoral

Dentre todos os desafios da Justiça Eleitoral na campanha deste ano, o destaque vai para Pablo Marçal. O ex-coach deu um nó na já atribulada relação entre o Judiciário e as plataformas de redes sociais quando resolveu, com alguma conivência de empresas, driblar a ordem do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de suspender os perfis ligados a ele.

O influencer teria monetizado a divulgação de vídeos de campanha nas redes sociais. A ordem foi para suspender perfis de Marçal no Instagram, no X, no TikTok, no Discord e no YouTube. A medida também atinge o site oficial da candidatura.

O X se recusou a cumprir a decisão e pelo menos até ontem continuava no ar o perfil oficial do candidato. O Instagram baniu o perfil oficial, mas manteve outros em atividade.