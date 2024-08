Kamala tenta recuperar 'liberdade', termo sequestrado pela extrema direita

Harris tenta redefinir o conceito

Pelos próximos dois meses e meio, a campanha de Harris fará uma ofensiva para resgatar o lema que já foi central no passado para o partido.

A Convenção Democrata explicitou isso, com direito a uma explicação detalhada por parte do candidato à vice-presidente, Tim Walz: "Liberdade. Quando os republicanos usam a palavra liberdade, eles querem dizer que o governo deve ser livre para invadir o consultório de seu médico. As empresas devem ser livres para poluir seu ar e sua água. E os bancos devem ser livres para tirar vantagem dos clientes", disse.

Mas quando nós, democratas, falamos de liberdade, queremos dizer a liberdade de ter uma vida melhor para você e para as pessoas que você ama. Liberdade para tomar suas próprias decisões sobre cuidados com a saúde. E, sim, a liberdade de seus filhos irem à escola sem se preocuparem com a possibilidade de serem mortos a tiros no corredor. Tim Walz, candidato a vice

A redefinição ainda contou com cartazes espalhados pelo público em Chicago, além de um vídeo mostrando cenas de liberdade, entre eles o desembarque de soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial para libertar a Europa, os movimentos pelos direitos civis nos EUA e Black Lives Matter. O narrador do vídeo ainda reivindicava aos democratas o papel daqueles que mais "amam a liberdade" e "lutam por ela".

Tampouco foi por acaso que, em seu discurso na Convenção Democrata, Harris tenha insistido sobre a questão do aborto. A mensagem ia muito além da situação da mulher. Tratava-se de um recado sobre o que pode ocorrer quando o estado coloca em risco a liberdade de escolha das mulheres em todo o país.