PM da reserva dá tapa na cara de advogada em ato eleitoral em Alagoas; veja Uma advogada foi agredida com um tapa na cara durante um ato eleitoral em Lagoa da Canoa, no agreste alagoano, na madrugada desta quinta-feira (3). A agressão a Alice Riy da Silva Teles foi filmada por um morador e testemunhada por policiais militares. O agressor é o tenente-coronel da reserva (aposentado) Ozelito Martins Rocha, assessor do candidato a prefeito Jairzinho Lira (MDB). Ele foi preso por ordem do comando da PM (Polícia Militar). O candidato repudiou o "excesso" e afirmou ter afastado a equipe de colaboradores (leia mais abaixo). Veja o texto completo de Carlos Madeiro