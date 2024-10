Candidato no RN erra nº na campanha, zera votos e culpa partido: 'Triste' Edivan Mendes Fernandes, 58, o Vanvan da Chapada (PSD), estava confiante de que teria, nesta eleição, uma quantidade de votos capaz de elegê-lo vereador, ou ao menos primeiro suplente do município potiguar de Apodi (a 328 km de Natal). O que ele não contava é que um erro na hora de o partido registrar o número da urna o faria divulgar sua candidatura com o número errado durante toda a campanha. Ele ficou sem voto —e só percebeu isso ao fim da apuração. Veja o texto completo de Carlos Madeiro