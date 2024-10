Se demorar, autocrítica de Lula pode chegar junto com autopsia

Falando para uma plateia que incluía a fina flor do petismo —de Gleisi a Haddad— Lula indagou: "Será que estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? Ou será que temos que aprender com o povo como é que fala com eles?"

Nesse encontro de dez meses atrás, o xamã do PT fez uma aposta: "Eu sinceramente acho que essa eleição que vai acontecer, vai ser outra vez Lula x Bolsonaro disputando essas eleições nos municípios." Enganou-se.

A polarização foi um fator residual no primeiro turno de 2024. Na cidade de São Paulo, onde Lula previu que a disputa seria entre ele e a "figura", o fenômeno Pablo Marçal mostrou que há males que vêm para pior.

Para resolver o "problema" da desconexão do PT com o pedaço antipetista da sociedade, disse Lula à cúpula do partido, seria necessário retomar o "trabalho de base". O apoio eleitoral deveria ser conquistado "na rua".

Lula se absteve de seguir o próprio conselho. Frustou candidatos petistas ao redor do país com sua ausência nos atos de campanha. Foi como se intuísse que já não é um cabo eleitoral tão portentoso quanto foi no passado.

Desde que o PT foi fundado, em 1980, o mundo do trabalho foi virado do avesso, o imposto sindical acabou, a militância petista envelheceu, e a direita -oscilando entre marçais e Tarcísio de Freitas, ensaia o pós-bolsonarismo. Quase tudo mudou, exceto Lula.