Datena declara apoio a Boulos no segundo turno da eleição em São Paulo

O apresentador José Luiz Datena (PSDB), quinto colocado no primeiro turno da eleição à Prefeitura de São Paulo, declarou, neste sábado (12), apoio a Guilherme Boulos (PSDB) no segundo turno. O deputado federal concorre contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

"Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio Boulos. Eu voto no Boulos para parar essa criminalidade que torna a cidade, o estado e o país reféns do narcotráfico. Vote com ele, vote contra o crime", afirmou Datena em um vídeo de apoio.

O apresentador teve 1,84% dos votos válidos. Nunes, recebeu 29,48%, enquanto Boulos, 29,07%. Tabata Amaral (PSB), que recebeu 9,91%, também declarou apoio ao deputado. E Pablo Marçal (28,14%) liberou seus eleitores.