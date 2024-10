Motorista assaltada atropela e mata suspeito do crime em São Paulo; veja

O suspeito ficou embaixo do automóvel. Os bombeiros precisaram usar um macaco hidráulico para levantar o veículo e retirar o corpo. Um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte no local.

A condutora, segundo os policiais militares, foi encontrada em "absoluto estado de choque". No boletim de ocorrência, consta que a mulher estava ainda "muito atordoada e com alguns lapsos de memória" e não lembrava do momento da colisão. Ela contou que só lembrava do ladrão apontando a arma para ela e apenas recobrou a consciência quando o airbag abriu no seu rosto depois de bater na casa. Ela teve cortes superficiais na mão e relatou estar com dores no peito.

Enquanto o local estava sendo preservado, uma mulher apareceu e disse que era namorada do homem morto.

As duas motocicletas usadas no crime ficaram a cerca de 210 metros de distância uma da outra, sendo que uma delas ficou na frente do local do assalto e outra na rua da batida — esta última era produto de roubo e estava sem placa.

O segundo indivíduo envolvido no crime conseguiu fugir com a aliança roubada da amiga da motorista e ainda não foi identificado pelas autoridades. Já o celular roubado da condutora foi encontrado perto do local da colisão e devolvido a ela.

Em depoimento, a amiga da motorista disse que foi ameaçada de morte, com a arma apontada na direção dela, pelo segundo criminoso que participou da ação.