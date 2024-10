Na eleição municipal de 2008, o então prefeito de Maceió, Cícero Almeida, filiado ao PP, chamou a atenção do país ao ser reeleito com a maior votação entre candidatos das capitais brasileiras, com 81,49% dos votos válidos —recorde que perdurou em Maceió até a eleição de 2024, quando João Henrique Caldas, o JHC (PL), alcançou 83,25%. Dezesseis anos depois, Cícero foi candidato a vereador em Maceió pelo PDT e teve um resultado que surpreendeu a muitos —até mesmo a ele: 1.793 votos, longe de conseguir uma das 27 vagas do Legislativo.