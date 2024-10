De recorde a 1.793 votos: ex-prefeito de Maceió se revolta e larga política

'Sistema bruto'

Em conversa com o UOL, o ex-prefeito lamentou a a política no estado. "Está difícil você participar de política, especialmente aqui em Alagoas. É um sistema muito bruto", diz. "Eu não quero entrar em mais detalhes, mas é lamentável", disse.

O ex-prefeito afirmou que, logo no começo da campanha, tinha uma pesquisa em mãos em que ele aparecia, no cenário estimulado, com 8,9% dos votos para vereador. "Se todo mundo votasse, nós teríamos aí 50 mil votos. Por que isso deu errado depois?"

Pouco afeito a redes sociais, Cícero passou mais de três anos sem postar no Instagram e diz que voltou perto do início da campanha após conselhos de aliados. Para levar seus conteúdos para as pessoas, diz que gastou em torno de R$ 6.000 (valor considerado irrisório para um candidato a vereador).

"Com isso, cheguei a mais de 1 milhão de visualizações. Maceió inteira sabia que eu era candidato. Se ninguém votou, é porque chegou a esse entendimento. A minha missão já foi cumprida, e eu louvo e agradeço a Deus. Vou continuar com a minha profissão. Saí sem dever um centavo a ninguém, não comprei voto. Dos 27 eleitos de Maceió, acredito que talvez um ou dois não tenham comprado voto."

O ex-prefeito culpa não só os políticos, mas também a sociedade, que, segundo ele, "se vendeu". "É vergonhoso. Lamentavelmente é suja a política do nosso estado e do nosso país."