Vereador bolsonarista ameaça de morte Evandro Leitão (PT), em Fortaleza O vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) gravou um vídeo na noite desta quarta-feira (23) com uma ameaça de morte ao candidato a prefeito Evandro Leitão (PT), que disputa o segundo turno na capital cearense. O petista prestou queixa à polícia. "Prepara o teu caixão, vagabundo", gritou o vereador, enquanto era filmado. A ameaça ocorreu durante um ato eleitoral do candidato André Fernandes (PL), rival de Leitão, na Barra do Ceará, bairro mais antigo da capital cearense. Veja o texto completo de Carlos Madeiro