No Brics, Brasil denuncia 'genocídio' em Gaza e chama Ocidente de conivente

O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, usou seu discurso nesta quinta-feira (24) na cúpula do Brics para criticar os governos ocidentais. O chefe da diplomacia brasileira, sem citar o nome dos norte-americanos ou europeus, alertou para envolvimento de potências fora do Sul Global nos ataques contra Gaza.

Ele ainda qualificou a situação como um "genocídio contra o povo palestino".

O discurso ocorreu durante a reunião dos governos do Brics com países convidados, em Kazan, na Rússia. Vieira participou do encontro no lugar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sofreu um acidente doméstico e não pôde viajar. No primeiro dia do encontro, no início da semana, Lula participou por vídeo conferência e também denunciou a situação em Gaza. Mas Vieira elevou o tom das críticas contra as potências e contra Israel.