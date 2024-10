Braço direito de André do Rap é preso e tem R$ 30 milhões bloqueados em SP

O narcotraficante ficou preso até 10 de outubro de 2020, quando deixou a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP), um forte reduto do PCC, pela porta da frente. Ele saiu livre graças a um habeas corpus concedido pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello.

No entendimento do ministro, o traficante internacional de drogas estava preso há muito tempo sem condenação definitiva e, por esse, motivo, devia ser solto.

Oito horas após ser colocado em liberdade, André do Rap teve o alvará de soltura cassado pelo ministro Luiz Fux, à época presidente do STF. Assim que saiu da prisão, o criminoso forneceu como endereço uma casa no Guarujá, na Baixada Santista. Porém, ele tomou rumo ignorado.

O foragido é condenado a 15 anos e 6 meses por tráfico. A caçada ao narcotraficante pela polícia paulista já dura quatro anos. Para o Ministério Público do Estado de São Paulo, André do Rap está na Bolívia com comparsas do PCC. Outros agentes dizem que ele está escondido no Brasil.