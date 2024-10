Vereador do PL ameaça candidato do PT em Fortaleza e recua: 'errei palavra'

Após ver o vídeo nos stories do Instagram do vereador, o candidato do PT prestou queixa nesta quinta-feira (24), acusando-o de ameaça de morte. O vídeo foi apagado.

O que diz o BO: "Tais declarações se tratam de ameaças graves, proferidas publicamente e que colocam em risco a minha segurança. Por este motivo, venho registrar esta ocorrência, solicitando as providências cabíveis para a proteção da minha integridade física e moral", consta no boletim de ocorrência, ao qual a coluna teve acesso.

O que diz o candidato do PT: "Inaceitável esse tipo de comportamento da campanha do candidato André, que é movida pela intolerância e pelo ódio", declarou Leitão ao UOL.

O petista citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que apoia Fernandes. "Eles não respeitam a democracia, assim como o líder de André Fernandes, [Jair] Bolsonaro."

O que diz o inspetor: Em conversa com o UOL, o vereador disse que se equivocou na hora de pronunciar a palavra "caixão."

"Se você vir o vídeo todo, eu falo em assar porco, e aí eu falo colocar o leitão [sobrenome do candidato] na churrasqueira, e que prepare o carvão, só que falei caixão", disse, justificando que só soube do erro nesta quinta quando André Fernandes o procurou. "No meu subconsciente, acreditei que havia falado carvão e fui pra casa de boa. Mas se for pra pedir desculpa, peço, porque foi um erro de palavra."