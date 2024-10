Rato, escorpião: SP tem 3,8 mil pedidos pendentes contra pragas em 2024

O aumento da infestação de pragas é visto como uma das consequências das mudanças climáticas, com o encurtamento do inverno e o aumento da temperatura média.

Ao UOL, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou que "a ausência do munícipe no local da ocorrência e endereços não localizados são alguns dos motivos para eventuais atrasos no atendimento".

Em nota, a Prefeitura afirma que o maior volume de atendimentos em 2024 deve-se às vistorias relacionadas a possíveis focos do Aedes aegypt, o mosquito transmissor da dengue.

Nesse tema, houve atendimento quase total: são apenas dois chamados em andamento e dois em aberto diante de quase 53,6 mil finalizados. Isso indica que houve priorização de atuação contra essa praga diante das demais.

Quanto aos escorpiões, a assessoria da Prefeitura de São Paulo diz que 504 de 573 solicitações tiveram resposta. Contudo, os dados disponíveis mostram 1.198 chamados, dos quais 973 finalizados, 216 em andamento, oito cancelados e um em aberto.

A gestão Ricardo Nunes também afirma que triplicou, neste ano, o atendimento das solicitações para vistorias este ano. E que, de janeiro a setembro, 68,8 mil dos 72,9 mil pedidos recebidos tinham sido finalizados. Os dados colhidos pela reportagem apontam 70,2 mil finalizados frente a 74,4 mil no total.