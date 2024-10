Debate tenso em Fortaleza tem ataques a Bolsonaro, PT e até a filho do Lula Os candidatos a prefeito de Fortaleza fizeram um debate tenso e recheado de ataques e pedidos de respeito na TV Verdes Mares/Globo. Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) estão no segundo turno e participaram do encontro na noite desta sexta-feira (25). O encontro também foi marcado pela tentativa de nacionalizar o debate eleitoral, com acusações contra os padrinhos dos candidatos. Veja o texto completo de Carlos Madeiro