Em ação de retaliação, Israel ataca Irã

Explosões foram registradas nas proximidades de Teerã, capital do Irã, e em outras cidades do país na madrugada entre sexta-feira e sábado [horário local]. De acordo com fontes diplomáticas, os ataques foram conduzidos por Israel como parte da resposta do governo de Benjamin Netanyahu à ofensiva militar que Israel sofreu no começo de outubro por parte do regime iraniano.

Tel Aviv admitiu que está conduzindo "ataques precisos contra alvos militares iranianos". Mas o temor é de que o novo capítulo da crise na região conduza os governos a um confronto de grande escala.

De acordo com a agência oficial irianiana, Fars, "múltiplas bases militares no Oeste e Sudeste" de Teerã foram atacadas. Mas, segundo a agência semi-oficial do Irã, a Tasnim, a situação seria "normal" em Teerã.