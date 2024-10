Debate tenso em Fortaleza tem ataques a Bolsonaro, PT e até a filho de Lula

Evandro, como vem fazendo na campanha, tentou nacionalizar o debate e lembrar que André é candidato do ex-presidente Bolsonaro, e chamou diversas vezes o candidato de "01 do Bolsonaro".

André respondeu ironizando: "Eu fui o 01 da eleição [referência terminar em primeiro no primeiro turno], você é o 02 da eleição; 02 do Lula; 02 do Camilo [Santana, ministro da Educação]; 02 do Elmano [de Freitas, governador]; 02 do Eunício [Oliveira, deputado], da Lava Jato; 02 de José Guimarães [deputado federal], do dinheiro na cueca".

No primeiro bloco, o tema mulheres foi a tônica. Evandro perguntou as propostas para mulheres e aproveitou para falar da condenação de André pela ofensa à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha, a quem o candidato disse que "trocaria informações por sexo". Também lembrou do vídeo que ele gravou dizendo que "danem-se" os feminicídios.

André, como já havia feito na campanha, pediu desculpas pela fala e reconheceu que errou ao fazer a postagem. Em contra-ataque, criticou a segurança pública e o governo do estado, e disse que Fortaleza seria a 9ª cidade mais violenta do mundo, citando um número alto de feminicídios.

"Agora você acredita em feminicídio? Tu publicou dizendo nas tuas redes que não acreditava, cara de pau. Você mente descaradamente. Como esse rapaz é dissimulado, você foi contra a lei do feminicídio, a equiparação salarial entre homens e mulheres. Esse é o candidato que se passa como lobo em pele de cordeiro", afirmou Evandro.

André retrucou: "Por que você tentou silenciar a vereadora mais votada na história de Fortaleza [Priscila Costa, do PL]?"