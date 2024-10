Boulos encaixa perguntas incisivas, mas debate não muda curso da eleição

O candidato do PSOL, Guilherme Boulos (PSOL), encaixou algumas perguntas diretas sobre a vida do paulistano que desconcertaram o prefeito Ricardo Nunes (MDB) no debate da TV Globo.

Logo no início do confronto, Boulos questionou Nunes sobre o custo para fazer uma oração no serviço funerário privatizado pelo prefeito. Nunes não sabia responder.

Outra questão incômoda foi se o candidato do MDB permitiria que seus filhos e netos andassem a pé pela praça da Sé à noite - recordando escorregão do confronto anterior na TV Record.