Dono do carro que explodiu no STF fez festa na pandemia e foi denunciado O homem que explodiu artefatos na praça dos Três Poderes, em Brasília, respondia a diversos processos na Justiça de Santa Catarina. Francisco Wanderley Luiz tinha ações por descumprimento de medidas sanitárias impostas contra a covid-19 e cobranças de uma loja e da Prefeitura de Rio do Sul. No caso da cobrança municipal, de 2021, a Justiça chegou a penhorar o carro usado no atentado na noite desta quarta-feira (13). Veja o texto completo de Carlos Madeiro