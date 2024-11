Dono do carro que explodiu no STF fez festa na pandemia e foi denunciado

Destaca-se que o estabelecimento já havia sido interditado em outra ocasião pelos mesmos motivos, de modo que o acusado mesmo ciente da proibição em razão da Pandemia da COVID-19, desafiou os Órgãos Públicos ao promover eventos desrespeitando as regras de enfrentamento da doença nesta urbe [cidade].

Denúncia do MP-SC

Apesar da denúncia, ele foi absolvido em primeira e segunda instâncias.

Um último processo, já de 2024, é uma cobrança de uma loja de materiais de construção pedindo um pagamento de pouco mais de R$ 6 mil.

Francisco também era dono de uma pequena empresa com seu nome na cidade de Rio do Sul, que também respondeu a um processo em 2017 por dívida com a prefeitura.

Em 2019, abriu outra empresa, chamada Mercado Popular, também localizado em Rio do Sul e que prestava serviços de chaveiro e de bar/restaurante. Ele está com cadastro ativo, sem responder processos públicos.