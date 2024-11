Polícia tem imagens de assassinos de Vinícius Gritzbach

A perícia nas armas abandonadas perto do veículo utilizado no crime também foi concluída. Agora, a polícia fará um cruzamento de informações com o banco de dados da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) para descobrir perfis compatíveis com os materiais colhidos após o crime.

O assassinato

Gritzbach desembarcava no aeroporto quando foi alvejado por dez tiros. Ele estava voltando de uma viagem de Maceió com a namorada e teria encontrado dois seguranças. Um deles, estava com o filho do empresário, conforme apurou o colunista do UOL Josmar Jozinho. Assim que ele deixou o saguão do aeroporto, o empresário é assassinado por dois homens encapuzados com fuzis. Os atiradores entraram em um Gol preto e fugiram.

Ele foi atingido em diversas regiões do corpo. O empresário foi alvejado por quatro disparos no braço direito, dois no rosto, um nas costas, um na perna esquerda, um no tórax e um entre a cintura e a costela, pelo lado direito. Ele morreu no local.

O veículo usado no crime foi abandonado nas imediações do aeroporto. Dentro dele, havia munição de fuzil e um colete à prova de balas.

Houve um suposto problema em um dos carros da escolta do empresário. A segurança era feita por quatro policiais militares contratados como segurança pelo empresário. Segundo a Polícia Civil, o Volkswagen Amarok, que era blindado, apresentou uma falha e foi deixado em um posto de combustível sem acessar a área de desembarque. A investigação irá apurar se houve mesmo falha mecânica ou se episódio está relacionado com o crime.