'Trata-se de um suicida', diz governador Ibaneis sobre autor de explosões

Fonte da Polícia Federal diz que é preciso apurar se foi "acidente" ou "suicídio".

Até agora, as investigações apontam que a pessoa que morreu e que pode ter armado as bombas que explodiram em Brasília foi candidato a vereador pelo PL na cidade de Rio do Sul (SC), em 2020, mas não conseguiu se eleger.

Em uma das mensagens de seu WhatsApp, às quais a polícia teve acesso, ele escreve:

"Vamos brindar?? Não chores por mim! Sorria!! Entrego minha vida para que as crianças cresçam com liberdade. Que o coração de pedra dos homens maus e injustos derreta igual açúcar. Assim os novos governantes terão atitudes mais doses (doces). Aqui de cima posso ver claramente as cores do nosso lindo e amado Brasil, verde, amarelo, azul e branco. SOMOS UMA NAÇÃO ABENÇOADA!".

Um ministro do governo federal disse que ainda é cedo para tirar conclusões e que só as investigações vão dizer o que realmente aconteceu.

"Ocorreu um ataque, mas não sabemos a motivação. Pode ter sido um desajustado ou um golpista", afirmou.