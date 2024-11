Serial killer de AL escolhia vítimas no Instagram: 'Obsessão por mulheres' O ex-agente penitenciário Albino Santos de Lima, 42, apontado como o maior serial killer já visto em Alagoas, escolhia suas vítimas por meio de perfis do Instagram e tinha uma obsessão por mulheres de um mesmo padrão: morenas jovens e bonitas. A informação foi passada pela Polícia Civil de Alagoas em entrevista coletiva nesta segunda-feira (18). "Ele disse que fazia trabalho de 'inteligência.' Teve vítima que ficou estudando por 6 meses. Eram pessoas Instagram aberto, que postavam o dia a dia", conta a delegada Tacyane Ribeiro, do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) e uma das responsáveis pelas investigações. Veja o texto completo de Carlos Madeiro