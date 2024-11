Sem Biden, foto do G20 realça a presença do fantasma de Trump

Consensos mínimos em torno de temas como transição climática, tributação de super-ricos e reforma de organismos multilaterais tendem a virar meros asteriscos sem o comprometimento de Trump.

A flacidez do acordo seria maior se o presidente argentino, Javier Milei, presente na foto oficial como uma espécie de Mini-Trump, se recusasse a assinar comunicado final do G20. O governo da Argentina decidiu não vetar o texto. Mas fixou ressalvas ao conteúdo que será divulgado nesta terça-feira.

Com unanimidade, o texto seria pelo menos um contraponto civilizatório ao descompromisso de Trump com a agenda global. Fragmentado por ressalvas, o expressaria precários, válidos apenas até certo ponto. O ponto de interrogação.

Anfitrião do G20, que reuniu no Rio mais de 80% do PIB mundial, Lula não sentiu falta de Biden. O cerimonial do G20 tampouco se preocupou em retardar o clique, para esperar o presidente americano, que esticou um encontro bilaterial com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Supervalorizando uma relevância que já não possui, Biden virou protagonista de uma inusitada reedição do filme "Esqueceram de Mim". Converteu o retrato oficial do G20 num espetacular resumo gráfico de uma nova era, marcada pelo encruzilhada em que se encontra o mundo, à espera da volta do grotesco à Casa Branca.