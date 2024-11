Foto do G20 é declaração de poder, alianças, desafetos e geopolítica

Nada na diplomacia é por acaso. Nesta segunda-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o anfitrião da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do planeta e onde, na prática, o destino da humanidade é negociado.

Parte da mensagem, porém, não vem em uma declaração trabalhada ao longo de meses. Mas na escolha do posicionamento de cada um dos líderes na foto de família dos líderes do G20.

Como é praxe em qualquer evento, o anfitrião está ao centro, e foi esse espaço que Lula ocupou.