A construção de um condomínio clube de alto luxo a apenas 200 metros de dunas do Parque Nacional dos Lençois Maranhenses, no município de Santo Amaro (MA), gerou preocupação de entidades e autoridades, que tentam barrar a obra. O caso foi parar na Justiça. O projeto "Terra Ville Residence", que iniciou obras este ano, tem 102 mil m² e oferece 232 lotes residenciais em um condomínio com 22 equipamentos de lazer. Cada lote à venda tem o mínimo de 300m² (com preço acima de R$ 180 mil, cada um) e permite a edificação de até dois pavimentos. Além disso, o projeto tem uma construção com três andares com heliponto e equipamentos.