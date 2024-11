Máfia italiana negociou armas por cocaína com milicianos do Rio

Em 2 de setembro de 2017, ele foi preso em um hotel de Montevideu, no Uruguai. No momento da detenção, estava com um passaporte falso, o qual utilizava para passar-se por um brasileiro.

Enquanto aguardava processo de extradição para a Itália, porém, conseguiu fugir da prisão, em 24 de junho de 2019.

Segindo as investigações europeias, depois de fugir do Uruguai, Morabito se escondeu no Paraguai, Peru e, por último, Brasil, onde teria mudado de casa várias vezes. Familiares da Itália lhe davam aporte financeiro e logístico.

"Nomeadamente, Rocco Morabito desempenhou o papel diretivo e organizativo de coordenação das operações de importação do entorpecente, manteve os contatos com os fornecedores estrangeiros e cuidou das relações patrimoniais em relação aos capitais da associação", diz a Procuradoria-Geral da Itália.

Há registros de que Morabito tenha viajado ao Brasil desde, pelo menos, 1992. Principalmente para manter contato com o fornecedor jordaniano Khamis Walled, que vivia na região do Morumbi, zona oeste de São Paulo.

Só em 1992, ele esteve quatro vezes no Brasil, sempre em companhia de suspeitos de integrar ou fazer negócios com a máfia.