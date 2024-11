Condomínio gigante põe Lençóis Maranhenses em risco: 'Danos irreversíveis'

A denúncia da ilegalidade da obra foi feita pelo ICMBIo (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) —que é responsável pelo Parque— e pelo Conselho Municipal do Turismo, que mandou a primeira nota técnica com denúncia em janeiro de 2024.

A consolidação desse empreendimento abrirá precedentes para que toda a margem do campo de dunas, sob a competência do município e dentro da Zona de Amortecimento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, seja tomada por outros empreendimentos e construções com gabarito de 3 pavimentos ou mais, acarretando na ocorrência de danos ambientais irreversíveis.

Conselho Municipal do Turismo

Localização do projeto ao lado dos Lençós Maranhenses Imagem: Reprodução/Google Earth

Já o ICMBio informou que, por conta do empreendimento estar em área de amortecimento, o órgão deveria ter sido consultado para licenciamento. Uma nota técnica do órgão afirma que haverá especulação imobiliária e ocupação desordenada da área.

A presença de um condomínio com 232 lotes residenciais a pouco mais de 200 metros do campo de dunas irá inviabilizar o controle e monitoramento da visitação. Serão centenas de veículos com acesso descontrolado ao parque, eventualmente conduzidos por motoristas sem treinamento ou sem habilidade necessária para transitar no campo de dunas, aumentando significativamente o risco de acidentes.

ICMBio

Ação na justiça

Diante dos argumentos, o MPF entrou com ação no último dia 18 de outubro pedindo uma liminar para a obra ser parada e a determinação para que seja demolido que já foi feito irregularmente. Ainda não decisão.