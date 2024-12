Investigações da PF (Polícia Federal) em parceria com autoridades europeias descobriram que a máfia italiana 'NDrangheta, considerada a mais poderosa hoje naquele país, tinha uma base montada em João Pessoa, de onde articulava a compra e venda internacional de drogas. Nesta terça-feira (10), a PF realizou a operação Conexão Paraíba para cumprir oito mandados de prisão preventiva no Brasil e no exterior (até agora seis foram presos) que atuavam no grupo, que é originário da região da Calábria italiana e tem ramificações em vários países (Leia mais abaixo).