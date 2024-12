Aliado de Elmar mandou emenda para obras investigadas pela PF

As obras de pavimentação do Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) na Bahia, investigadas pela PF (Polícia Federal) por suspeita de desvios, foram financiadas com emendas indicadas por um ex-deputado federal do PP, Cacá Leão.

A PF deflagrou uma operação nesta terça-feira (10) para investigar peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em licitações no Dnocs. Foram 17 alvos de prisão preventiva, além de mandados de busca e apreensão e bloqueios de R$ 162 milhões em bens.

A investigação partiu de suspeitas de irregularidades em contratos firmados em 2021 pelo Dnocs com a empresa Allpha Pavimentações e Serviços de Construções Ltda, dos irmãos Alex Rezende Parente e Fábio Rezende Parente, para pavimentação.