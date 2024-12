Atletas temem que pacote fiscal acabe com Lei de Incentivo ao Esporte

O receio dos atletas é que o mecanismo anule os efeitos da lei de incentivo que permite que empresas e pessoas físicas invistam em projetos esportivos e depois abatam o valor do Imposto de Renda, a exemplo do que ocorre na área da Cultura com a Lei Rouanet.

"A Lei de Incentivo ao Esporte não pode ser apagada nessa reforma. É um dos únicos recursos para o financiamento ao esporte do país", disse à coluna a ex-ministra do Esporte, Ana Moser.

"Não podemos ficar à mercê das questões fiscais do governo. Levou anos para conseguirmos a Lei do Incentivo ao Esporte, que hoje é a espinha dorsal para o financiamento do esporte no país", afirmou o ex-velejador Lars Grael.

Exclusão

O pleito dos atletas é que o esporte seja excluído da regra fiscal e que, mesmo que o país registre déficit, os incentivos tributários para as empresas que invistam em projetos de apoio ao setor sejam mantidos.

Segundo o Movimento Atletas pelo Brasil, a Lei de Incentivo ao Esporte garante R$ 900 milhões por ano para o esporte brasileiro - metade vai para projetos sociais, que mantém as crianças na escola, e metade para o treinamento de atletas de alto rendimento, que acabam trazendo medalhas para o país.