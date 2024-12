As 'guerras' nas ruas com armas de bolinhas de gel se tornaram uma febre entre jovens em várias partes do país, mas estão causando problemas de segurança e saúde pública. Virou rotina grupos se organizarem e marcarem confrontos pelas redes sociais. Nas ruas, eles trocam tiros ou mesmo miram em veículos e imóveis com as armas, vendidas em sites e lojas. Na internet, é possível comprar uma dessas a partir de R$ 100, sem restrições. O equipamento, porém, não é considerado brinquedo e não pode ter selo do Inmetro (Leia mais abaixo).