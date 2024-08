Diante da nova temporada de atritos entre o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Congresso Nacional, o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, convidou os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para almoçar amanhã (20) no Supremo. Também foram chamados o advogado-geral da União, Jorge Messias, e os outros dez ministros do tribunal. O tema principal será as emendas ao orçamento, limitadas por uma decisão do ministro Flávio Dino e confirmadas na última sexta-feira (16) em uma decisão unânime tomada no plenário virtual. Diante da repercussão da decisão perante o Congresso, Barroso tem a intenção de ouvir mais do que falar.