Jornalista é condenado por dizer que Leila Pereira apoiou fascismo em 2022

O jornalista disse também que Leila, proprietária da Crefisa, é uma empresária que "explora os cidadãos mais pobres, cobrando empréstimos que chegam a 23% de juros ao mês".

"Quantas vidas não foram prejudicadas, talvez até terminadas, após um empréstimo mal calculado na Crefisa?", questionou.

Presidente do Palmeiras diz que opiniões extrapolaram limites jornalísticos

Na ação, Leila Pereira declarou que o jornalista ultrapassou todos os limites da liberdade jornalística enquanto "fez graves e infundadas acusações, ferindo sua honra".

"O estilo adotado em suas matérias é a informalidade típica de jornalistas que atuam no meio esportivo, os quais, no mais das vezes, apresentam fatos e opiniões sem fundamentos, ou obtidas através de fontes não confiáveis", declarou à Justiça o advogado Marcelo Madureira, que representada a presidente do Palmeiras.

Leila disse no processo ser uma pessoa íntegra, reconhecida pela sua honestidade e que sempre pautou sua atuação nos negócios "com base nos princípios do respeito mútuo e da integridade."