'Só estão indo para os debates para atacar e fazer cortes', diz Nunes

As campanhas estão muito incomodadas com Marçal, que vem utilizando os debates como um espaço para ataques e depois para cortes de vídeos para postar nas redes sociais.

O partido de Marçal não tem representantes no Congresso, então os veículos de comunicação não são obrigados por lei a garantir a participação dele. O empresário, no entanto, alcança mais de 10% das intenções de voto.

No debate da TV Bandeirantes, Marçal sugeriu, sem provas, que Boulos tinha envolvimento com drogas. No sábado, o ex-coach foi condenado pela Justiça Eleitoral, em pelo menos três processos, a publicar direitos de resposta de Boulos.

Já no debate do Estadão/Terra/Faap, Marçal utilizou uma carteira de trabalho —objeto proibido pelas regras— e disse que iria exorcizar o candidato do PSOL.