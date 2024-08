Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro têm defendido nos bastidores que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), faça um gesto em nome da pacificação política do país. Às vésperas do Sete de Setembro e das eleições municipais, bolsonaristas querem o arquivamento de ao menos um dos inquéritos contra o ex-presidente. Entre os ministros do STF, a avaliação é que a probabilidade de Moraes fazer um gesto desse tipo é praticamente nula. Atacado especialmente por parlamentares, que ameaçam abrir um impeachment contra ele, poderia ser lido como uma demonstração de fraqueza acenar positivamente aos bolsonaristas.