Ministros do STF descartam gesto de Moraes para atender apelo bolsonarista

Integrantes do Supremo acreditam que, passada a eleição, a chance de haver arquivamento dessa ou de outras frentes contra Bolsonaro é maior. A leitura é que, depois da votação, Moraes não poderia ser acusado de beneficiar politicamente nenhum concorrente.

Enquanto isso, uma ala do STF acredita que outra medida poderia contribuir para distensionar a relação da corte com outros Poderes e com parte da política: que Moraes deixasse a relatoria do inquérito aberto neste mês sobre o vazamento de informações sigilosas.

A investigação decorre da reportagem da Folha de S.Paulo que revelou que o gabinete do ministro no Supremo ordenou, de forma não oficial, a produção de relatórios pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para embasar decisões contra bolsonaristas no inquérito das fake news. Na época, Moraes presidia a corte eleitoral.

No meio jurídico e político, a decisão de Moraes de abrir e comandar uma investigação que afeta ele mesmo foi alvo de crítica. O ministro já lançou mão do mesmo artifício quando mandou apurar os ataques que ele e a família sofreram no aeroporto de Roma, mas depois abriu mão da relatoria do caso.

Para integrantes do Supremo, também poderia arrefecer os ataques ao tribunal o encerramento de um dos inquéritos sob o comando de Moraes - por exemplo, o das fake news, que está aberto desde 2019 e já serviu de instrumento para decisões que afetam diretamente aliados de Bolsonaro.

Na visão de um ministro da corte, o inquérito virou uma espécie de delegacia de polícia aberta ininterruptamente, com a possibilidade de abrigar a investigação de uma infinidade de crimes e sem prazo para terminar.