Moraes morde isca de Musk ao ameaçar tirar X do ar tão perto da eleição

A despeito da polêmica sobre a intimação via a própria rede social (afinal o X não tem mais representante legal no país), o ministro agora reage numa decisão tecnicamente correta, mas polêmica e sem nenhuma estratégia política.

Pelo código civil brasileiro, uma empresa não pode atuar no país sem representante legal. Isso não significa necessariamente ter um escritório e funcionários. Bastaria a indicação de um banca de advogados. É provavelmente o que o X faria numa situação normal.

Só que Musk utiliza o X, antigo twitter, como plataforma política. Desde a aquisição, em outubro de 2022, a rede já perdeu significativo valor de mercado por conta disso sem qualquer alteração de rumo.

O Brasil é um mercado relevante para a plataforma, mas está longe de ser a principal fonte de receita. Nesse cenário, alguns milhões a mais ou a menos não parecem fazer diferença para o bilionário. É daí que vem a avaliação de que Moraes "mordeu a isca".

Talvez os executivos do X se preocupem com a imagem que o banimento da rede no Brasil vai passar para os reguladores americanos e europeus, já que por aqui estamos numa democracia. Mas até essas comparações entre países vão ser utilizadas pela direita, pois o Brasil não estará em boa companhia. Entre os países que o X não atua, estão China, Mianmar, Rússia, Irã e Coreia do Norte.

A decisão de Moraes também é polêmica, porque prejudica não só a empresa, mas todos os usuários da plataforma. A interrupção dos serviços do X atrapalha o funcionamento de pequenos negócios, campanhas de marketing, e, principalmente, interrompe um importante meio de comunicação para uma fatia dos brasileiros.